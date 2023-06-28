Об этом информирует правительственный портал Швейцарии .

"Федеральный совет был проинформирован о том, что правительственное ведомство, ответственное за санкции, расширило санкционные списки в отношении России. Ожидается, что федеральный совет примет решение об их принятии до конца августа", - говорится в заявлении.

Изменения вступят в силу сегодня в 18:00.

Сообщается, что правительство вводит ограничения относительно новых лиц, которые Европейский Союз избрал 23 июня в своем 11-м пакете санкций. Речь идет о финансовых и туристических ограничениях относительно 71 физического и 33 юридических лиц.

Это лица, компании и организации, которые помогают незаконной перевозке украинских детей в Россию. Также военные российских вооруженных сил, ключевые представители СМИ и члены ЧВК Вагнера. Их активы в Швейцарии должны быть заблокированы, и о них следует уведомить Государственный секретариат по экономическим вопросам. Этим лицам также запрещено въезжать или проезжать по стране.

Также ЕС ввел новые меры, которые должны предотвратить обход санкций. Федеральный совет был уведомлен об этих изменениях и графике работы по принятию новых мер на своем заседании 28 июня.

Что известно об 11-м пакете санкций против РФ

Новый пакет санкций против РФ должны были принять до конца мая, однако Будапешт потребовал исключить из перечня три венгерские компании. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил , что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

Также с требованием исключить из списка компании выступила Греция.

8 мая издание Finacial Times сообщило, что Европейский Союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставку в Россию электроники .

В июне издание Politico сообщило, что Германия, Франция и еще несколько стран-членов ЕС опасаются, что меры, направленные на то, чтобы не дать россиянам обходить санкции, могут плохо повлиять на дипломатические отношения.

15 июня Bloomberg писал, что ЕС может убрать из нового санкционного списка 5 китайских компаний, связанных с РФ.

21 июня послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России, предусматривающий устранение лазеек, помогающих оккупантам обходить ранее наложенные ограничения.