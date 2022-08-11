Швейцария пришлет Украине 100 тонн гуманитарной помощи
Швейцария объявила о предоставлении Украине очередной партии гуманитарной помощи. Этот пакет включает в себя оборудование для медицинских работников и пожарных
Об этом написал президент страны Игнацио Кассис в twitter.
"Дополнительная гуманитарная помощь для Украины. Швейцария на этой неделе направляет 100 тонн запасов, включая медицинское и противопожарное оборудование", - говорится в сообщении.
По его словам, с марта страна послала в Украину уже 5,3 тыс. тонн гуманитарной помощи.
- 3 августа Швейцария присоединилась к 7-му пакету санкций ЕС против России, включающему запрет на импорт российского золота.
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