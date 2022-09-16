English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с Россией

Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с Россией

16 сентября, 2022 пятница
14:34
Мир

Швейцария по Европейскому Союзу полностью приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией

Об этом сообщает пресс- служба правительства Швейцарии .

"На своем заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет принял решение приостановить действие соглашения Швейцарии с Россией. Весной Швейцария уже прекращала упрощение визового режима для определенных групп лиц, таких как российские бизнесмены и освобождение от виз для российских дипломатов", - говорится в сообщении.

В 2009 году Швейцария и Российская Федерация подписали соглашение об упрощении выдачи виз своим гражданам. Это соглашение упростило процедуру получения виз для определенных групп лиц и случаев поездок, а также снизило или отменило визовые сборы. Теперь Федеральный совет решил полностью приостановить действие соглашения.

Однако это означает всеобщую заморозку виз для российских граждан. Визовые процедуры для российских граждан снова будут регулироваться обычными правилами Визового кодекса.

  • 13 сентября Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали оформлять туристические визы для россиян. В настоящее время продолжают принимать туристические документы в таких странах, как Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.

 

Новости
Россия
Швейцария
Читайте также:
Акція в Єревані
14 сентября, 2022 среда
В Ереване массовая акция протеста. Люди ломают ворота парламента, требуют импичмента Пашиняна
Скіпетр британських королів
15 сентября, 2022 четверг
После смерти Елизаветы II ЮАР требует у британцев вернуть бриллиант весом в 500 каратов
Зеленський
15 сентября, 2022 четверг
Владимир Зеленский попал в ДТП
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.81
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
16 сентября
15:03
Зеленский утвердил соглашение с ЕС о "транспортном безвизе"
14:55
В китайском городе Чанша загорелся небоскреб высотой более 200 метров
14:54
На Днепропетровщине ПВО сбила три крылатые российские ракеты "Искандер"
14:43
Обновлено
Во временно оккупированном Луганске произошел взрыв в здании псевдопрокуратуры: погиб "генпрокурор ЛНР"
14:33
Агент РФ пытался устроиться в полк "Азов": его задержали и сообщили о подозрении
14:20
На деоккупированной Харьковщине найдено 50 тел мирных жителей и около 445 могил в месте массового захоронения
14:11
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: серьезные разрушения получили гидротехнические сооружения
14:07
Число погибших в Изюме может превышать Бучанскую трагедию, - уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести
14:00
РФ перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека
13:51
Наталья Диденко
Умеренный дождь, туманы, а местами засуха: Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине в эти выходные
13:50
Эксклюзив
Мирослава Гонгадзе
Каждый год все меньше помнят о деле Георгия, за 21 год я добилась частичного правосудия, - Мирослава Гонгадзе
13:32
Бельгия готовит военную помощь Украине на 12 млн евро, - министерша обороны Дедондер
13:30
Украина получит от Всемирного банка миллиард долларов дополнительной помощи, - Минэкономики
13:27
фильм
Netflix предоставит гранты на фильмы трех украинских режиссеров
13:14
Обновлено
В Полтавской области 16 сентября проведут учебные стрельбы, а в Киевской области будут утилизировать взрывоопасные предметы
13:06
На Запорожье в течение суток россияне разрушили 23 гражданских объекта
12:53
Парламент Казахстана вернул столице название Астана и определил президентство одним семилетним сроком
12:49
В Херсоне произошел взрыв в здании суда, где размещались "органы власти" коккупантов. Стремоусов заявил, что попал в его кабинет
12:32
Си Цзиньпин пропустил ужин с Путиным и Эрдоганом на саммите Шанхайской организации
12:30
Мины, патроны и пластид: на деоккупированной территории Черниговщины обнаружили российские схроны
12:21
В Херсонской области оккупанты не могут обеспечить себя водой, часть из них убегает похищенными моторными лодками через Днепр, - разведка
12:18
Курс валют: стоимость доллара и евро в Украине сегодня
12:15
ЧВК Вагнера
В британской разведке назвали две острые проблемы армейцев РФ на украинской территории
12:00
В небе над Херсонщиной ВСУ уничтожили российский самолет Су-25
11:59
Национальная сеть АЗК открыла Благотворительный фонд для помощи ВСУ
11:41
Эксклюзив
Сергей Згурец
В новый пакет военной помощи от США вошли крайне нужные боеприпасы и системы вооружений, - Згурец
11:40
Просят у предприятий помочь ВСУ дронами и тепловизорами от имени ОВА: на Днепропетровщине призвали не вестись на письма мошенников
11:34
На фото Елена Зеленская
Среди 500 высокопоставленных гостей на похоронах Елизаветы II будет Елена Зеленская, - The Sun
11:13
На фото Андрей Деркач
Нардепа Деркача разоблачили на госизмене и объявили в розыск
10:45
Бывшие члены ОПЗЖ в эфире телеканала "Рада" - это не баланс, а оказание ореола влияния, - исполнительный директор Института массовой информации
10:44
Алар Карис
"Жестокость и бесконечные человеческие страдания": президент Эстонии назвал массовое захоронение в Изюме очередным доказательством военных преступлений России
10:42
Аналитика
Взял взятку, но невиновен: как мукачевского судью "отмазали" от тюрьмы
10:42
На войне против Украины ликвидировали российских лейтенантов, спецназовца ГРУ и командира зенитной батареи, - офицер ВСУ Штефан
10:15
В Кривом Роге стабилизировали водоснабжение после атаки россиян
10:11
Вступил в сговор с оккупантами и провозгласил себя "начальником народной милиции Балаклеи": СБУ сообщили о подозрении коллаборанту
09:48
РФ за сутки потеряла около 200 военных, 6 танков и вертолет, - Генштаб ВСУ
09:45
Эксклюзив
Я почти 5 месяцев провела в оккупированном Изюме, который буряты называли город "13 юм", - местная жительница Бугера
09:42
Кремль вдвое усилил скрытую мобилизацию из-за поражения в Харьковской области, - ISW
09:40
В результате полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли уже 384 ребенка
09:17
Россияне утром обстреляли Сумщину из минометов: 4 прилета
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV