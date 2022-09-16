Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с Россией
Швейцария по Европейскому Союзу полностью приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией
Об этом сообщает пресс- служба правительства Швейцарии .
"На своем заседании 16 сентября 2022 года Федеральный совет принял решение приостановить действие соглашения Швейцарии с Россией. Весной Швейцария уже прекращала упрощение визового режима для определенных групп лиц, таких как российские бизнесмены и освобождение от виз для российских дипломатов", - говорится в сообщении.
В 2009 году Швейцария и Российская Федерация подписали соглашение об упрощении выдачи виз своим гражданам. Это соглашение упростило процедуру получения виз для определенных групп лиц и случаев поездок, а также снизило или отменило визовые сборы. Теперь Федеральный совет решил полностью приостановить действие соглашения.
Однако это означает всеобщую заморозку виз для российских граждан. Визовые процедуры для российских граждан снова будут регулироваться обычными правилами Визового кодекса.
- 13 сентября Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали оформлять туристические визы для россиян. В настоящее время продолжают принимать туристические документы в таких странах, как Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.
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