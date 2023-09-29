Швейцария приняла пакет финансовой помощи Украине для гуманитарного разминирования

Об этом говорится в пресс-релизе правительства страны.

Так, государство готово предоставить 100 тыс. швейцарских франков на разминирование гражданских и сельскохозяйственных территорий. Пресс-служба правительства указывает на то, что сейчас Украина является одной из самых заминированных стран мира.

"По оценкам, треть ее (Украины, - ред.) территории – площадь 174 тыс. км2, что превышает Англию, Уэльс и Северную Ирландию вместе взятые – загрязнена минами и другими взрывоопасными снарядами. Ситуация делает невозможным возобновление сельскохозяйственного производства в Украине, которую давно называют "житницей Европы", – говорится в пресс-релизе.

Указывается, что мины также опасны для людей, возвращающихся на деоккупированные территории.

Швейцария уже участвует в гуманитарной деятельности по разминированию в Украине.

"В общей сложности на 2022-й и 2023 годы было выделено 15,2 миллиона швейцарских франков, специально для поддержки FDFA операций со стороны Женевского международного центра гуманитарного разминирования (GICHD) и Швейцарского фонда противоминной деятельности (FSD)", - добавили в правительстве.

Там подчеркнули, что дополнительный пакет помощи будет способствовать более быстрому разминированию территорий.