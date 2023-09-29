Швейцария приняла пакет финансовой помощи Украине для гуманитарного разминирования
Федеральный совет Швейцарии 29 сентября принял пакет финансовой помощи Украине для гуманитарного разминирования территорий, рассчитанный на четыре года
Об этом говорится в пресс-релизе правительства страны.
Так, государство готово предоставить 100 тыс. швейцарских франков на разминирование гражданских и сельскохозяйственных территорий. Пресс-служба правительства указывает на то, что сейчас Украина является одной из самых заминированных стран мира.
"По оценкам, треть ее (Украины, - ред.) территории – площадь 174 тыс. км2, что превышает Англию, Уэльс и Северную Ирландию вместе взятые – загрязнена минами и другими взрывоопасными снарядами. Ситуация делает невозможным возобновление сельскохозяйственного производства в Украине, которую давно называют "житницей Европы", – говорится в пресс-релизе.
Указывается, что мины также опасны для людей, возвращающихся на деоккупированные территории.
Швейцария уже участвует в гуманитарной деятельности по разминированию в Украине.
"В общей сложности на 2022-й и 2023 годы было выделено 15,2 миллиона швейцарских франков, специально для поддержки FDFA операций со стороны Женевского международного центра гуманитарного разминирования (GICHD) и Швейцарского фонда противоминной деятельности (FSD)", - добавили в правительстве.
Там подчеркнули, что дополнительный пакет помощи будет способствовать более быстрому разминированию территорий.
- В августе в Минэкономики говорили, что надеются за 10 лет разминировать и вернуть в пользование 80% земельных угодий.
- В том же месяце первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.
- 20 сентября в Минэкономики сообщили, что с начала года обследовано более 200 тыс. га земель сельхозназначения, определенных для первоочередного разминирования. 120 тыс. га уже используют аграрии.
- 22 сентября стало известно, что Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro.
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