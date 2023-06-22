Швейцария предоставит Украине свыше €1,2 млн на обучение и оборудование для разминирования
Швейцария поможет Украине с разминированием территорий, для этого страна передаст специальную дистанционно управляемую машину и проведет обучение для специалистов
Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.
Швейцария подарила ГСЧС Украины саперную машину, разработанную и изготовленную Swiss Digger Foundation. Это дистанционно управляемая гусеничная машина размером с небольшой бульдозер. Она может уничтожить или взорвать противопехотные мины с помощью резака, обезвредив их.
Помимо машины для разминирования Швейцария также предоставляет Украине грузовик, прицеп и комплект запасных частей на три года. Украинских саперов также научат на месте эксперты Digger Foundation.
Весь пакет помощи в размере около 1,2 млн швейцарских франков (более €1,2 млн) будут финансироваться за счет кредита Вооруженных сил на обновление личного снаряжения и техники. Вклад Швейцарии направлен на то, чтобы сделать гуманитарное разминирование в Украине более безопасным и эффективным.
Перевозка саперной машины и запасных частей на грузовиках в Украину, а также обучение Digger Foundation на месте запланированы на сентябрь.
- Напомним, в марте сообщалось, что Швейцария может предоставить Украине $540 млн на разминирование и восстановление гражданской инфраструктуры.
- 6 мая Минреинтеграция подписала меморандум со швейцарской компанией-производителем механизированных средств разминирования Global Сlearance Solutions о намерениях в течение этого года поставить в Украину около 20 машин разминирования.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.66
Покупка 36.66Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное