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Швейцария предоставит Украине свыше €1,2 млн на обучение и оборудование для разминирования

22 июня, 2023 четверг
18:30
Война с Россией

Швейцария поможет Украине с разминированием территорий, для этого страна передаст специальную дистанционно управляемую машину и проведет обучение для специалистов

Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

Швейцария подарила ГСЧС Украины саперную машину, разработанную и изготовленную Swiss Digger Foundation. Это дистанционно управляемая гусеничная машина размером с небольшой бульдозер. Она может уничтожить или взорвать противопехотные мины с помощью резака, обезвредив их.

Помимо машины для разминирования Швейцария также предоставляет Украине грузовик, прицеп и комплект запасных частей на три года. Украинских саперов также научат на месте эксперты Digger Foundation.

Весь пакет помощи в размере около 1,2 млн швейцарских франков (более €1,2 млн) будут финансироваться за счет кредита Вооруженных сил на обновление личного снаряжения и техники. Вклад Швейцарии направлен на то, чтобы сделать гуманитарное разминирование в Украине более безопасным и эффективным.

Перевозка саперной машины и запасных частей на грузовиках в Украину, а также обучение Digger Foundation на месте запланированы на сентябрь.

  • Напомним, в марте сообщалось, что Швейцария может предоставить Украине $540 млн на разминирование и восстановление гражданской инфраструктуры.
  • 6 мая Минреинтеграция подписала меморандум со швейцарской компанией-производителем механизированных средств разминирования Global Сlearance Solutions о намерениях в течение этого года поставить в Украину около 20 машин разминирования.
Швейцария
помощь Украине
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