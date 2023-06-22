Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.

Швейцария подарила ГСЧС Украины саперную машину, разработанную и изготовленную Swiss Digger Foundation. Это дистанционно управляемая гусеничная машина размером с небольшой бульдозер. Она может уничтожить или взорвать противопехотные мины с помощью резака, обезвредив их.

Помимо машины для разминирования Швейцария также предоставляет Украине грузовик, прицеп и комплект запасных частей на три года. Украинских саперов также научат на месте эксперты Digger Foundation.

Весь пакет помощи в размере около 1,2 млн швейцарских франков (более €1,2 млн) будут финансироваться за счет кредита Вооруженных сил на обновление личного снаряжения и техники. Вклад Швейцарии направлен на то, чтобы сделать гуманитарное разминирование в Украине более безопасным и эффективным.

Перевозка саперной машины и запасных частей на грузовиках в Украину, а также обучение Digger Foundation на месте запланированы на сентябрь.