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Швейцария предоставит Украине $1,7 млрд до 2028 году

13 апреля, 2023 четверг
16:43
Мир

Официальный Берн готов выделить Киеву пакет финансовой поддержки в размере $1,7 млрд из-за вооруженной агрессии РФ. В МИДе подчеркнули намерение долгосрочной помощи Украине

Об этом сообщает Swiss Info.

В правительстве Швейцарии сообщили о намерении предоставить Украине еще как минимум $1,7 млрд в рамках общей стратегии международного сотрудничества.

Помощь поступит в течение следующих шести лет, заявили чиновники и подчеркнули намерение долгосрочной помощи Украине.

С учетом более 338 млн долларов, уже выделенных Берном на 2023 и 2024 годы, общая помощь составит более 2 млрд долларов.

  • Комитет по внешней политике Национального совета Швейцарии подаст в парламент предложение предоставить Украине 5 млрд швейцарских франков (около $540 млн).
  • Правительство Швейцарии заявило, что отказывается от передачи оружия швейцарского производства Украине и третьим странам, несмотря на давление со стороны ЕС.
Украина
Швейцария
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