Об этом сообщает Swiss Info.

В правительстве Швейцарии сообщили о намерении предоставить Украине еще как минимум $1,7 млрд в рамках общей стратегии международного сотрудничества.

Помощь поступит в течение следующих шести лет, заявили чиновники и подчеркнули намерение долгосрочной помощи Украине.

С учетом более 338 млн долларов, уже выделенных Берном на 2023 и 2024 годы, общая помощь составит более 2 млрд долларов.