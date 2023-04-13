Швейцария предоставит Украине $1,7 млрд до 2028 году
Официальный Берн готов выделить Киеву пакет финансовой поддержки в размере $1,7 млрд из-за вооруженной агрессии РФ. В МИДе подчеркнули намерение долгосрочной помощи Украине
Об этом сообщает Swiss Info.
В правительстве Швейцарии сообщили о намерении предоставить Украине еще как минимум $1,7 млрд в рамках общей стратегии международного сотрудничества.
Помощь поступит в течение следующих шести лет, заявили чиновники и подчеркнули намерение долгосрочной помощи Украине.
С учетом более 338 млн долларов, уже выделенных Берном на 2023 и 2024 годы, общая помощь составит более 2 млрд долларов.
- Комитет по внешней политике Национального совета Швейцарии подаст в парламент предложение предоставить Украине 5 млрд швейцарских франков (около $540 млн).
- Правительство Швейцарии заявило, что отказывается от передачи оружия швейцарского производства Украине и третьим странам, несмотря на давление со стороны ЕС.
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