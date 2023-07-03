Об этом говорится в пресс-службе федерального совета Швейцарии.

Согласно сообщению, деньги предназначаются для восстановления около 30 школ в пострадавших от боевых действий Черниговской, Одесской и Полтавской областях.

"В планах – обустройство защищенных многофункциональных комнат, в которых обучение может проходить без перерывов даже во время авианалета", - сообщили в пресс-службе органа исполнительной власти.

В Швейцарии подчеркнули, что очное обучение отвечает базовым потребностям учеников, в частности "способствует интеграции перемещенных детей и их семей в принимающие общины".

"Благодаря дополнительному вкладу Швейцарии проект DECIDE также должен иметь возможность оказывать техническую и педагогическую поддержку для онлайн-образования для детей, которые были перемещены или живут в регионах с большой конкуренцией, где обучение офлайн невозможно. Вклад Швейцарии дает возможность примерно 15 тыс. школьников продолжать свою образование достойным и безопасным способом", - подчеркнули в федеральном совете.