Швейцария предоставит $6,1 млн на ремонт и реконструкцию около 30 школ в Украине
Швейцария предоставит 5,5 млн швейцарских франков ($6,1 млн) на ремонт и реконструкцию около 30 школ в Украине, где учатся ориентировочно 15 тыс. детей
Об этом говорится в пресс-службе федерального совета Швейцарии.
Согласно сообщению, деньги предназначаются для восстановления около 30 школ в пострадавших от боевых действий Черниговской, Одесской и Полтавской областях.
"В планах – обустройство защищенных многофункциональных комнат, в которых обучение может проходить без перерывов даже во время авианалета", - сообщили в пресс-службе органа исполнительной власти.
В Швейцарии подчеркнули, что очное обучение отвечает базовым потребностям учеников, в частности "способствует интеграции перемещенных детей и их семей в принимающие общины".
"Благодаря дополнительному вкладу Швейцарии проект DECIDE также должен иметь возможность оказывать техническую и педагогическую поддержку для онлайн-образования для детей, которые были перемещены или живут в регионах с большой конкуренцией, где обучение офлайн невозможно. Вклад Швейцарии дает возможность примерно 15 тыс. школьников продолжать свою образование достойным и безопасным способом", - подчеркнули в федеральном совете.
- Швейцария сохраняет политику нейтралитета, поэтому не предоставляет Украине оружие для борьбы с оккупантами. Однако страна оказывает другую поддержку, в частности, передает технику для гуманитарного разминирования и обучает специалистов. 28 июня Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против РФ.
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