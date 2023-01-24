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Швейцария планирует разрешить реэкспорт оружия в Украину

24 января, 2023 вторник
22:15
Мир

Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии на заседании во вторник, 24 января, приняла представление и депутатскую инициативу, предусматривающую разрешение на реэкспорт швейцарского оружия из третьих стран в Украину

Об этом сообщили на парламентском сайте .

"Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (SiK-N) 14 голосами против 11 приняла представление и депутатскую инициативу по реэкспорту военной техники. Декларации о нереэкспорте должны иметь возможность отменяться в случаях, когда нарушается запрет на применение силы в соответствии с международным правом, в частности в случае российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

В частности добавляется, что поскольку Швейцария является нейтральной страной, то ее законодательство запрещает реэкспорт вооружения в воюющие страны. Но большинство членов комиссии убеждены, что изменение закона не нарушит нейтралитет Швейцарии, потому что сама Швейцария не поставляла бы оружие непосредственно в Украину. Решение зависит исключительно от стран, ранее получивших военные материалы в Швейцарии.

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Добавляется, что комиссия требует внести изменения в статью 18 Закона о военных материалах (KMG), чтобы Федеральный совет мог объявить об отмене декларации о нереэкспорте страной, которая приобрела швейцарские военные материалы. Инициатива объясняет, что речь идет о ситуации, в которой Совет безопасности ООН заявляет о нарушении запрета на применение силы в соответствии с международным правом, или в которой Генассамблея ООН большинством в две трети определила, что был нарушен запрет на применение силы в соответствии с международным правом.

В то же время, комиссия отмечает, что правительство должно иметь возможность поддерживать запрет на реэкспорт, если его отмена противоречит главным внешнеполитическим интересам Швейцарии.

Следовательно, право на нереэкспорт оружия должно стать недействительным, если есть уверенность в том, что военные средства были реэкспортированы в Украину в связи с российско-украинской войной.

Кроме того, отмечается, что если комиссия добьется своего, изменения в законе вступят в силу 1 мая и сначала будут действовать до конца 2025 года.

Большинство членов Комиссии считают, что Швейцария должна внести свой вклад в европейскую безопасность и соответственно оказывать больше поддержки Украине.

  • 20 января стало известно, что глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил , что страна поддерживает идею передачи замороженных активов РФ для восстановления Украины, банки критически отнеслись к предложению.

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Швейцария
война с Россией
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