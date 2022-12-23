Швейцария отправила Украине 80 обогревателей и генераторов

Об этом говорится на портале Федерального совета Швейцарии.

"После поставки тридцати генераторов на прошлой неделе, Швейцария сейчас отправляет в Украину сорок обогревателей и столько же генераторов. Дирекция развития и сотрудничества Федерального департамента иностранных дел (FDFA) приобрела оборудование в Швейцарии и организовала его транспортировку. Загруженные этой техникой грузовики сегодня отправились в Украину" – говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование будет передано украинской службе гражданской защиты. Известно, что генераторы можно будет использовать в палатках или больших помещениях, куда жители смогут прийти погреться.

В настоящее время власти Швейцарии рассматривают возможность отправки дополнительных поставок помощи.

"Эти поставки являются частью более широкого плана действий, чтобы помочь украинскому населению пережить эту зиму. План, официально обнародованный президентом Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом на конференции в Париже 13 декабря, предусматривает финансирование проектов, направленных на быстрое восстановление энергетической инфраструктуры и жилья в Украине", - добавила пресс-служба Федерального совета страны.

3 ноября правительство Швейцарии сообщило, что страна выделит Украине почти $100 миллионов на восстановление энергетической инфраструктуры. Швейцария поможет украинским энергетикам закупать источники энергии и запчасти. Также она участвует в ремонте систем крепления рельсов (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно) и оказывает гуманитарную поддержку.

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