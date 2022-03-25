Швейцария отменила карантин для животных, которых привозят украинские беженцы

Об этом пишетSwissInfo.



"Риск заражения бешенства из-за собак и кошек, сопровождающих их владельцев, считается низким, поскольку многие из этих домашних животных были привиты от бешенства или не контактировали с дикими животными", - говорится в сообщении Федерального управления по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Швейцарии.



Также в управлении сообщают, что важно зарегистрировать всех животных по прибытии и зафиксировать, были ли они вакцинированы против бешенства. Если нет, они будут вакцинированы.



По данным правительства, около 5% беженцев из Украины привозят с собой домашних животных.



"Животные являются большой эмоциональной поддержкой для людей, которые находятся в затруднительном положении, и дают им силы справиться с ужасающими событиями", - сообщает представитель приюта для животных в Цюрихе, где в начале марта на карантин поместили первую "кошку-беженца".

Напомним, в зоопарк Познаня были эвакуированы 15 животных из заповедника под Киевом.