Швейцария отменила карантин для животных, которых привозят украинские беженцы
Правительство Швейцарии отменило обязательный карантин для домашних животных, приезжающих с украинскими беженцами
Об этом пишетSwissInfo.
"Риск заражения бешенства из-за собак и кошек, сопровождающих их владельцев, считается низким, поскольку многие из этих домашних животных были привиты от бешенства или не контактировали с дикими животными", - говорится в сообщении Федерального управления по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Швейцарии.
Также в управлении сообщают, что важно зарегистрировать всех животных по прибытии и зафиксировать, были ли они вакцинированы против бешенства. Если нет, они будут вакцинированы.
По данным правительства, около 5% беженцев из Украины привозят с собой домашних животных.
"Животные являются большой эмоциональной поддержкой для людей, которые находятся в затруднительном положении, и дают им силы справиться с ужасающими событиями", - сообщает представитель приюта для животных в Цюрихе, где в начале марта на карантин поместили первую "кошку-беженца".
- Напомним, в зоопарк Познаня были эвакуированы 15 животных из заповедника под Киевом.
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