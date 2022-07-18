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Швейцария отклонила запрос НАТО на лечение раненых украинских военных

18 июля, 2022 понедельник
16:50
Мир

Швейцария отказалась лечить украинских военных, раненых во время боевых действий на фоне полномасштабного российского вторжения

Об этом сообщает "Европейская Правда" со ссылкой на Tages Anzeiger.

Отмечается, что еще в мае Швейцария получила соответствующий запрос от Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия, работающего в структуре НАТО и координирующего медицинские эвакуации из Украины на международном уровне. Несколько стран уже приняли раненых украинских воинов. К примеру, Норвегия.

Как стало известно, решение не поддержали на уровне министерства иностранных дел (FDFA), глава которого - президент страны Игнацио Кассис. При этом гражданские и военные органы здравоохранения на федеральном уровне отреагировали доброжелательно на запрос НАТО.

МИД Швейцарии изучал последствия этого вопроса в течение 3 недель в соответствии с международным правом. А в середине июня министерство написало в заявлении другим структурам, что отклоняет запрос по юридическим и практическим причинам.

Ключевым аргументом, выдвинутым швейцарским МИДом, является нейтральность. Министерство ссылается на Женевские конвенции 1949 г., содержащие специальное положение для нейтральных государств, которое, по словам МИД Швейцарии, применяется и в этом случае.

Статья 37 Первой Женевской конвенции регулирует случай, когда нейтральная третья страна занимается ранеными солдатами участвующих в войне государств.

Таким образом, нейтральная страна должна обеспечить, чтобы солдаты "больше не могли участвовать в боевых действиях" после выздоровления согласно соглашению, которое администрирует Швейцария как государство-депозитарий.

Чтобы предотвратить возвращение на войну, Швейцарии, вероятно, даже пришлось бы интернировать украинских солдат. Отступить от этого правила можно было только тогда, если бы РФ разрешила украинским солдатам вернуться. По мнению МИДа Швейцарии, это маловероятно.

Кроме того, Швейцария ссылается и на Гаагское соглашение 1907 года, в котором также говорится, что раненые должны охраняться нейтральным государством таким образом, чтобы они "не могли снова участвовать в боевых действиях".

При этом министерство заявляет, что вместо того чтобы привозить раненых в Швейцарию, страна хочет помогать им на месте. МИД Швейцарии принял решение о направлении гуманитарной помощи федеральному правительству на гражданские больницы в Украине.

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