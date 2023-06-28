Об этом говорится в пресс-службе органа исполнительной власти.

"Федеральный совет отклонил заявку Ruag AG на продажу 96 основных боевых танков Leopard 1 A5 для использования в Украине, поскольку это противоречит действующему законодательству", – отметили там.

Федеральный совет напомнил о политике нейтралитета Швейцарии.

Что известно о швейцарских танках для Украины

Парламентский комитет в Швейцарии 12 мая рекомендовал разрешить реэкспорт военной техники и оружия. Однако 1 июня парламент Швейцарии проголосовал против закона, позволяющего третьим странам передавать в Украину оружие, произведенное в Швейцарии.

Швейцарский концерн Ruag официально обратился к правительству с просьбой разрешить экспорт 96 танков Leopard 1, несмотря на позицию нейтралитета страны. Танки, которые хранились в Италии, должны были отремонтировать в Германии, а затем реэкспортировать в Украину.

15 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам швейцарского парламента, призвав разблокировать экспорт оружия в Украину для приближения мира.

Несмотря на отказ помогать оружием, Швейцария оказывает Украине другую поддержку, в частности передает технику для гуманитарного разминирования и обучает специалистов.