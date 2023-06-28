Швейцария отклонила запрос на продажу 96 танков Leopard 1, которые предназначались Украине
Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос швейцарской оборонной фирмы Ruag на продажу 96 основных боевых танков Leopard 1 A5 для последующей передачи их Украине
Об этом говорится в пресс-службе органа исполнительной власти.
"Федеральный совет отклонил заявку Ruag AG на продажу 96 основных боевых танков Leopard 1 A5 для использования в Украине, поскольку это противоречит действующему законодательству", – отметили там.
Федеральный совет напомнил о политике нейтралитета Швейцарии.
Что известно о швейцарских танках для Украины
Парламентский комитет в Швейцарии 12 мая рекомендовал разрешить реэкспорт военной техники и оружия. Однако 1 июня парламент Швейцарии проголосовал против закона, позволяющего третьим странам передавать в Украину оружие, произведенное в Швейцарии.
Швейцарский концерн Ruag официально обратился к правительству с просьбой разрешить экспорт 96 танков Leopard 1, несмотря на позицию нейтралитета страны. Танки, которые хранились в Италии, должны были отремонтировать в Германии, а затем реэкспортировать в Украину.
15 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам швейцарского парламента, призвав разблокировать экспорт оружия в Украину для приближения мира.
Несмотря на отказ помогать оружием, Швейцария оказывает Украине другую поддержку, в частности передает технику для гуманитарного разминирования и обучает специалистов.
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