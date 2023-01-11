Об этом сообщает Федеральное министерство юстиции и полиции Швейцарии.

Ведомство объясняет, что Швейцария обязана придерживаться решения об отказе принимать паспорта выданные РФ на оккупированных территориях Украины и Грузии, принятого Европейским союзом 8 декабря 2022 года. Речь идет о выдаче шенгенских виз гражданам с такими документами.

"Европейская комиссия определяет, какие проездные документы больше не принимаются после определенной даты выдачи. Исключения могут быть сделаны для владельцев проездных документов, которые уже были гражданами России до этой даты, а также их потомкам, несовершеннолетним или недееспособным лицам", - говорится в заявлении.

Федеральный совет уточняет, что это решение вступило в силу с 11 января, со дня публикации.

16 сентября 2022 года Швейцария приостановила упрощенную выдачу виз россиянам.

13 сентября Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали оформлять туристические визы для россиян. В настоящее время продолжают принимать туристические документы в таких странах, как Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.

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