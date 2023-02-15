Швейцария отказалась конфисковывать замороженные российские активы
Рабочая группа, созданная федеральным ведомством юстиции Швейцарии, пришла к выводу, что конфискация российских активов подорвет конституцию страны и действующий правопорядок
Об этом говорится в заявлении федерального совета Швейцарии.
"Экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима по швейцарскому законодательству. Конфискация замороженных частных активов противоречит федеральной конституции и действующему правовому порядку и нарушает международные обязательства Швейцарии", – говорится в сообщении на сайте.
"Независимо от дискуссий по замороженным российским активам, федеральный совет подтвердил свое намерение продолжать поддерживать Украину", - говорится в заявлении.
Ранее в этом месяце швейцарский банк Credit Suisse заявил, что заморозил на своих счетах более 19 млрд долларов российских средств. При этом только 4,32 миллиарда из этих средств принадлежат лицам, входящим в санкционный список Швейцарии. Остальные 14,7 миллиарда принадлежат людям, против которых ввели санкции другие страны. Некоторые замороженные активы принадлежат Центральному банку России и российскому государству. Всего в Швейцарии насчитывается около 50 млрд долларов российских средств.
- Ранее правительство Швейцарии отклонило запрос Испании на передачу Украине двух зенитных пушек своего производства, ссылаясь на законодательство, запрещающее реэкспорт оружия.
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