Швейцария отказалась конфисковывать замороженные российские активы

Об этом говорится в заявлении федерального совета Швейцарии.

"Экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима по швейцарскому законодательству. Конфискация замороженных частных активов противоречит федеральной конституции и действующему правовому порядку и нарушает международные обязательства Швейцарии", – говорится в сообщении на сайте.

"Независимо от дискуссий по замороженным российским активам, федеральный совет подтвердил свое намерение продолжать поддерживать Украину", - говорится в заявлении.

Ранее в этом месяце швейцарский банк Credit Suisse заявил, что заморозил на своих счетах более 19 млрд долларов российских средств. При этом только 4,32 миллиарда из этих средств принадлежат лицам, входящим в санкционный список Швейцарии. Остальные 14,7 миллиарда принадлежат людям, против которых ввели санкции другие страны. Некоторые замороженные активы принадлежат Центральному банку России и российскому государству. Всего в Швейцарии насчитывается около 50 млрд долларов российских средств.