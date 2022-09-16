Швейцария останавливает обмен налоговой информацией с РФ, - CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя Государственного секретариата по международным финансам Швейцарии.

"Из-за нечеткой и неопределенной ситуации в связи с военной агрессией России против Украины нет никаких гарантий, что конфиденциальная информация не будет использована ненадлежащим образом", - сказал он.

Отмечается, что Швейцария реагирует так же как и все государства-члены Европейского союза, США, Канада и Британия.

Согласно вебсайту совета, налоговые органы обмениваются информацией - например, о финансовых отчетах и предварительных налоговых решениях - "в целях повышения прозрачности и предотвращения трансграничного уклонения от уплаты налогов".

Обмен налоговой информацией между Россией и Швейцарией был начат только в 2019 году.

16 сентября Швейцария приостановила упрощенный визовый режим с Россией. В 2009 году Швейцария и Российская Федерация подписали соглашение об упрощении выдачи виз своим гражданам. Это соглашение упростило процедуру получения виз для определенных групп лиц и случаев поездок, а также снизило или отменило визовые сборы. Теперь Федеральный совет решил полностью приостановить действие соглашения.

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