Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Швейцария окончательно присоединилась к ограничениям 11-го санкционного пакета ЕС против РФ

Швейцария окончательно присоединилась к ограничениям 11-го санкционного пакета ЕС против РФ

16 августа, 2023 среда
18:29
Мир

Швейцария окончательно присоединилась к 11-му пакету санкции ЕС против России. Новые ограничения включают запрет на экспорт товаров двойного назначения

Соответствующее решение обнародовано на сайте федерального совета страны.

"16 августа федеральный совет принял решение о введении новых санкций против России. Это сближает Швейцарию с ЕС, который принял последние меры в рамках своего одиннадцатого пакета санкций. Новые меры вступают в силу в 18:00, 16 августа", - говорится в сообщении.

Ограничения включают, в частности, запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих военному и технологическому развитию России. Санкции касаются еще 87 компаний, в том числе из третьих стран, которые поставляли такие товары в Россию. Кроме того, будет расширен список товаров, на экспорт которых распространяется запрет на электронные компоненты и прекурсоры химического оружия.

Также под запрет попала продажа прав интеллектуальной собственности и коммерческих тайн России по ряду товаров – чтобы запрещенные к поставке в РФ товары не производились в России.

Запрет на транзит через Россию также распространяется на авиационное топливо и товары, пригодные для использования в авиационной или космической промышленности.

В финансовом секторе расширен запрет на продажу ценных бумаг, номинированных в швейцарских франках или официальной валюте страны-члена ЕС, гражданам и организациям России. Продажа ценных бумаг российским гражданам и организациям теперь запрещена независимо от валюты.

  • В правительстве Швейцарии напомнили, что 28 июня страна присоединилась к части санкций 11-го пакета ЕС, в частности, тогда в санкционный список было добавлено более ста дополнительных физических и юридических лиц.

Что известно об 11-м пакете санкций против РФ

Новый пакет санкций против РФ должны были принять до конца мая, однако Будапешт потребовал исключить из перечня три венгерские компании. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

Также с требованием исключить из списка компании выступила Греция.

8 мая издание Finacial Times сообщило, что Европейский Союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставку в Россию электроники.

В июне издание Politico сообщило, что Германия, Франция и еще несколько стран-членов ЕС опасаются, что меры, направленные на то, чтобы не дать россиянам обходить санкции, могут плохо повлиять на дипломатические отношения.

15 июня Bloomberg писал, что ЕС может убрать из нового санкционного списка 5 китайских компаний, связанных с РФ.

21 июня послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России, предусматривающий устранение лазейок, помогающих оккупантам обходить ранее наложенные ограничения.

Швейцария
Читайте также:
СБУ проводить обшуки в офісах 16 облгазів
15 августа, 2023 вторник
Масштабное хищение в облгазах: еще троим руководителям сообщили о подозрении
путлер шойгу
16 августа, 2023 среда
Шойгу вспомнил давний нарратив Кремля и утверждает, что международные санкции против России укрепляют страну, - ISW
Дмитро Медведєв
15 августа, 2023 вторник
Медведев заявил, что Украине для вступления в НАТО придется отказаться от Киева
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.87
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.74
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
16 августа
19:16
На Херсонщине в результате обстрела погиб 54-летний мужчина
19:03
Обновлено
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
19:00
Компанию "Группа "Вагнер" зарегистрировали в Беларуси. Якобы будут заниматься образованием
18:50
ЧВК Вагнера
Вернулись к "бизнес-проектам": украинская разведка о том, чем сейчас занимаются вагнеровцы и Пригожин
18:39
Неймар ошарашил прихотями в новом клубе в Саудовской Аравии.
18:35
Аналитика
Месяц без зернового соглашения: как Украине продать выращенное и почему фермеры хотят F-16
18:14
Прикрыл царапины: в Херсоне мужчина ездил в авто с наклейками флага и герба РФ
18:03
OPINION
"Война будет надолго". Чего на самом деле хочет Верещук?
17:58
Сергей Шефир
Исполнителей было по меньшей мере двое: в полиции рассказали, на какой стадии расследования покушения на Шефира
17:50
В ЦПД опровергли фейк о "решении Путина взорвать ЗАЭС", который распространяется в сети
17:50
Выгорела почти вся заповедная зона: на оккупированном Джарилгаче пожар уничтожил 16 кв. км территории
17:46
Обновлено
курская АЭС
В Страткоме ВСУ заявили, что сообщение о провокации на Курской АЭС – российская ИПСО
17:33
Эксклюзив
Встреча Эрдогана и Путина точно не будет безрезультативной, - эксперт-международник Семиволос
17:29
Партизаны зафиксировали российскую ПВО возле Крымского моста
17:20
Разведка срочно нуждается в нашей поддержке: сбор на дроны
17:17
Украина – в пятерке стран мира по количеству бесконтактных оплат гаджетами, – Mastercard
17:16
На Днепропетровщине в результате обстрела погиб 18-летний парень, ранена 2-летняя девочка
17:05
Обновлено
Украина отреагировала на слова чиновника НАТО о территориальных уступках РФ. В Альянсе уточнили позицию
17:04
Требовали с военного деньги и угрожали физической расправой: на Житомирщине задержали группу рэкетиров
16:59
"Динамо" – "Арис": букмекеры дали обнадеживающий прогноз на решающий матч киевлян в еврокубках
16:50
Сырский посетил передовые позиции ВСУ: принял ряд важных решений для обороны Купянска
16:50
талибан
"Не отвечают интересам нации": Талибан запретил деятельность всех политических партий в Афганистане
16:46
Эксклюзив
"Рассредоточение сил": Гуменюк рассказала о тактике РФ во время ночных атак на Украину
16:44
Обновлено
Россияне ударили по Харьковщине, сработало ПВО
16:41
Крупнейший в ЕС: Финляндия создаст стратегический резерв запасов на фоне угроз со стороны РФ, - Bloomberg
16:40
Зинченко окончательно восстановился от травмы
16:38
Эксклюзив
Военной угрозы для Литвы с территории Беларуси нет и не будет, - экс-министр обороны Линкявичюс
16:33
Обновлено
Адвокат судьи Тандыра рассказала, что семья убитого нацгвардейца получила компенсацию, вдова заявила, что отказалась от денег
16:32
"У них на границах сидит Россия": посол Корнийчук о причине, по которой Израиль отказывается предоставлять Украине ПВО
16:25
Андрей Пащук приступил к исполнению обязанностей директора Бюро экономической безопасности
16:21
Проект "Города-герои": в Николаеве презентовали выставку ко Дню Независимости
16:19
Дмитрий Кулеба
Кулеба: Только коллективный голос глобального Юга может заставить РФ изменить позицию
16:03
OPINION
Игорь Бураковский
Как довести Россию от санкций до репараций
15:56
Украина и Молдова получат от Еврокомиссии 135 млн евро, которые предполагались на проекты из РФ и Беларусью
15:51
ДБР разоблачило масштабную схему заработка на "липовых" медицинских справках в Николаевской области
15:48
На выплаты украинским военным идет треть расходов госбюджета, - Минфин
15:39
Партнерский материал
Возвращение на службу после ранения: что нужно знать военному
15:36
Русские военные
Российские "миротворцы" разогнали протестующих, блокировавших военную базу в Нагорном Карабахе
15:24
Эксклюзив
Выход ко второй линии обороны РФ и продвижение в перспективе: военный эксперт Коваленко объяснил важность деоккупации Урожайного
15:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV