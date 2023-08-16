Соответствующее решение обнародовано на сайте федерального совета страны.

"16 августа федеральный совет принял решение о введении новых санкций против России. Это сближает Швейцарию с ЕС, который принял последние меры в рамках своего одиннадцатого пакета санкций. Новые меры вступают в силу в 18:00, 16 августа", - говорится в сообщении.

Ограничения включают, в частности, запрет на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих военному и технологическому развитию России. Санкции касаются еще 87 компаний, в том числе из третьих стран, которые поставляли такие товары в Россию. Кроме того, будет расширен список товаров, на экспорт которых распространяется запрет на электронные компоненты и прекурсоры химического оружия.

Также под запрет попала продажа прав интеллектуальной собственности и коммерческих тайн России по ряду товаров – чтобы запрещенные к поставке в РФ товары не производились в России.

Запрет на транзит через Россию также распространяется на авиационное топливо и товары, пригодные для использования в авиационной или космической промышленности.

В финансовом секторе расширен запрет на продажу ценных бумаг, номинированных в швейцарских франках или официальной валюте страны-члена ЕС, гражданам и организациям России. Продажа ценных бумаг российским гражданам и организациям теперь запрещена независимо от валюты.

В правительстве Швейцарии напомнили, что 28 июня страна присоединилась к части санкций 11-го пакета ЕС, в частности, тогда в санкционный список было добавлено более ста дополнительных физических и юридических лиц.

Что известно об 11-м пакете санкций против РФ

Новый пакет санкций против РФ должны были принять до конца мая, однако Будапешт потребовал исключить из перечня три венгерские компании. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

Также с требованием исключить из списка компании выступила Греция.

8 мая издание Finacial Times сообщило, что Европейский Союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставку в Россию электроники.

В июне издание Politico сообщило, что Германия, Франция и еще несколько стран-членов ЕС опасаются, что меры, направленные на то, чтобы не дать россиянам обходить санкции, могут плохо повлиять на дипломатические отношения.

15 июня Bloomberg писал, что ЕС может убрать из нового санкционного списка 5 китайских компаний, связанных с РФ.

21 июня послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России, предусматривающий устранение лазейок, помогающих оккупантам обходить ранее наложенные ограничения.