Швейцария официально присоединилась к европейскому проекту "Небесный щит"
Министры обороны Швейцарии, Германии и Австрии подписали меморандум о взаимопонимании по поводу их участия в европейской инициативе Sky Shield ("Небесный щит")
Об этом сообщили в правительстве Швейцарии.
На встрече 6 июля представители трех стран обменялись мнениями о влиянии последствий войны в Украине на безопасность в Европе и возможностях поддержки Украины. Обсуждался также военный вклад трех стран в содействие миру и стабильности на Западных Балканах и в Африке.
Встреча была направлена на укрепление сотрудничества в сфере безопасности между тремя странами. С этой целью были подписаны декларации о намерениях международного сотрудничества.
"В интересах Швейцарии более последовательно, чем раньше, согласовывать свою политику безопасности и обороны с международным сотрудничеством и расширить свой вклад", – сообщили в федеральном совете Швейцарии.
Что известно о проекте "Небесный щит"
Проект был основан Германией в 2022 году. Тогдашняя федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт вместе с коллегами подписала декларацию о Европейской инициативе "Небесный щит" на полях встречи НАТО в Брюсселе.
К проекту кроме Германии привлечены еще 14 стран. В частности, речь идет о Британии, Словакии, Норвегии, Латвии, Венгрии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Финляндии, Литве, Нидерландах, Румынии и Словении. Представители этих стран присутствовали на церемонии подписания декларации "Небесный щит".
В декабре 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду, что "Небесный щит" над Европой будет создан в течение пяти лет. По его словам, проект стал особенно актуален после начала полномасштабной войны РФ против Украины.
4 июля Швейцария, известная своей нейтральной позицией, заявила о намерении присоединиться к проекту.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное