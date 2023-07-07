Швейцария официально присоединилась к европейскому проекту "Небесный щит"

Об этом сообщили в правительстве Швейцарии.

На встрече 6 июля представители трех стран обменялись мнениями о влиянии последствий войны в Украине на безопасность в Европе и возможностях поддержки Украины. Обсуждался также военный вклад трех стран в содействие миру и стабильности на Западных Балканах и в Африке.

Встреча была направлена на укрепление сотрудничества в сфере безопасности между тремя странами. С этой целью были подписаны декларации о намерениях международного сотрудничества.

"В интересах Швейцарии более последовательно, чем раньше, согласовывать свою политику безопасности и обороны с международным сотрудничеством и расширить свой вклад", – сообщили в федеральном совете Швейцарии.

Что известно о проекте "Небесный щит"

Проект был основан Германией в 2022 году. Тогдашняя федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт вместе с коллегами подписала декларацию о Европейской инициативе "Небесный щит" на полях встречи НАТО в Брюсселе.

К проекту кроме Германии привлечены еще 14 стран. В частности, речь идет о Британии, Словакии, Норвегии, Латвии, Венгрии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Финляндии, Литве, Нидерландах, Румынии и Словении. Представители этих стран присутствовали на церемонии подписания декларации "Небесный щит".

В декабре 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил надежду, что "Небесный щит" над Европой будет создан в течение пяти лет. По его словам, проект стал особенно актуален после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

4 июля Швейцария, известная своей нейтральной позицией, заявила о намерении присоединиться к проекту.