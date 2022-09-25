Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Испания – Швейцария закончился поражением хозяев со счетом 1:2. Гости дважды выходили вперед. Сначала Мануэль Аканджи забил на 21-й минуте, но на 55-й испанцы сравняли – отличился Жорди Альба.

Победный мяч в матче случился на 58-й минуте. Брил Эмболо стал героем встречи и принес Швейцарии победу.

После 5 матчей Португалия с 10 очками возглавляет 2 группу элитного дивизиона Лиги наций. Следом идет Испания – 8 очков. Швейцария с 6 баллами идет третьей. Чехия – четвертое место – 4 набранных пункта.

Лига наций

Дивизион А. 5-й тур

23 сентября

Испания – Швейцария 1:2

Голы: Альба, 55 - Аканджи, 21, Эмболо, 58

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