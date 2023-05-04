Швейцария, несмотря на нейтралитет, может присоединиться к военным проектам ЕС.
Швейцария изучает вопрос, следует ли ей присоединиться к двум военным проектам ЕС по киберзащите и военной мобильности, несмотря на традиционно нейтральный статус
Об этом говорится в заявлении представителя Министерства обороны Швейцарии, которое приводит EurActiv.
Рамки постоянного структурированного сотрудничества ЕС (PESCO) направлены на углубление сотрудничества в области обороны между государствами-членами ЕС, а также на объединение и совместное использование ограниченных оборонных ресурсов в рамках блока. В настоящее время реализуется 60 оборонных проектов.
"С момента открытия проектов PESCO для третьих стран Швейцария постоянно пересматривает список проектов, чтобы определить возможные интересы и вклады", - заявили в Минобороны страны.
Отмечается, что в последние месяцы Швейцария стремится улучшить сотрудничество в области обороны со своими партнерами в случае, если ей придется обратиться к ним за помощью, чтобы противостоять нападению.
Проект военной мобильности направлен на сокращение бюрократических проволочек, разработку общих стандартов и определение маршрутов между его участниками с целью сокращения задержек и облегчения передвижения войск и техники.
Другой проект – это Cyber Ranges Federation (CRF, возглавляемый Эстонией и запущенный в 2021 году. Другими членами являются Болгария, Эстония, Финляндия, Франция, Италия, Латвия и Люксембург).
Он направлен на объединение действующих национальных киберполигонов для улучшения киберзащитных учений, обмена знаниями, анализа рисков, образования и обучения, а также испытаний оборудования.
Отметим, что Швейцария не может разрешить реэкспорт вооружений в Украину, поскольку в стране принят закон, запрещающий такую помощь. Также причиной является принцип нейтралитета.
- Напомним, Швейцария присоединяется ко всем санкционным пакетам против России, оказывает финпомощь – в частности, готова выделить пакет финансовой поддержки в размере $1,7 млрд из-за вооруженной агрессии РФ.
- Также Швейцария будет председательствовать в Совбезе ООН с 1 мая после России.
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