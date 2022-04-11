Швейцария не будет устанавливать ограничения на количество украинских беженцев в стране

Об этом сообщает 123hindinews со ссылкой на министра юстиции Швейцарии.



Карин Келлер-Зуттер сообщила, что не установлено никаких ограничений по количеству лиц, которые могут приехать в страну, спасаясь от войны в Украине.



"Я не понимаю, как Швейцария могла бы отказать женщинам и детям на границе", – сказала она.



В настоящее время 28 тысяч человек, выехавших из Украины, были зарегистрированы в Швейцарии как беженцы. Об этом сообщил Государственный секретариат по миграции в субботу (9 апреля). Из них 23 300 получили разрешения S. Этот статус позволяет остаться в Швейцарии в год и позволяет работать.



Ранее власти Швейцарии отмечали, что из Украины могут прибыть 60 тыс. беженцев. Но издание сообщает, что местные органы власти, занимающиеся вопросом вынужденно переселенных людей, рассчитывают на 300 тысяч беженцев, которые могут прибыть до конца года.



Тем не менее, Келлер-Зуттер признает, что количество вновь прибывших создает проблемы для Швейцарии и что принимать такое количество людей "очень сложно". Управление регистрируют, консультируют и размещают от 700 до 1400 беженцев, ежедневно прибывающих в Швейцарию.

Напомним, из Украины в Европувыехали уже 4,5 млн беженцев. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Правительство Швейцарии отменило обязательный карантин для домашних животных, приезжающих с украинскими беженцами.