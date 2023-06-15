Швейцария намерена продать Германии 25 из своих 96 списанных танков Leopard, – Bild
Швейцария намерена продать 25 из своих 96 списанных танков Leopard обратно в Германию, которая является их производителем. Депутаты поддержали вывод их из эксплуатации
Об этом пишет Bild.
Согласно сообщению, если танки все же продадут Германии, там они будут модернизированы, а затем их могут отправить в Украину.
В среду большинство швейцарского парламента проголосовало за вывод из эксплуатации танков Leopard – необходимое условие для их доставки в Германию. Однако за это еще должна проголосовать вторая палата. Тогда последнее слово останется за правительством.
Как отмечает издание, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам швейцарского парламента, призвав разблокировать экспорт оружия в Украину для приближения мира.
- Парламентский комитет в Швейцарии 12 мая рекомендовал разрешить реэкспорт военной техники и оружия. Однако 1 июня парламент Швейцарии проголосовал против закона, позволяющего третьим странам передавать в Украину оружие, произведенное в Швейцарии.
- В этот же день швейцарский концерн Ruag официально обратился к правительству с просьбой разрешить экспорт 96 танков Leopard 1, несмотря на позицию нейтралитета страны.
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