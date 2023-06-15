Об этом пишет Bild.

Согласно сообщению, если танки все же продадут Германии, там они будут модернизированы, а затем их могут отправить в Украину.

В среду большинство швейцарского парламента проголосовало за вывод из эксплуатации танков Leopard – необходимое условие для их доставки в Германию. Однако за это еще должна проголосовать вторая палата. Тогда последнее слово останется за правительством.

Как отмечает издание, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам швейцарского парламента, призвав разблокировать экспорт оружия в Украину для приближения мира.