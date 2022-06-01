Швейцария наложила вето на поставку БМП из Дании в Украину
Швейцария запретила Дании поставлять в Украину боевые машины пехоты Piranha III своего производства
Об этом сообщает Reuters .
В Швейцарии объяснили запрет тем, что страна соблюдает нейтралитет и не поставляет оружие в зоны конфликта сама, а также требует, чтобы другие страны требовали разрешения на реэкспорт.
Дания планировала отправить в Украину около 20 боевых машин пехоты Piranha III.
Это уже не первый случай блокирования Швейцарией поставок вооружений в Украину. В апреле было наложено вето на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства, которые используются в немецких зенитных танках Marder, которые ФРГ планирует отправить в Украину. Также была отклонена просьба Польши предоставить оружие для помощи Киеву.
- 24 апреля правительство Швейцарии наложило вето на реэкспорт в Украину боеприпасов к немецким БМП Marder.
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