Швейцария наложила санкции на 30 человек, причастных к псевдореферендумам на оккупированных территориях Украины
В Швейцарии санкционный список расширили более 30 физических и юридических лиц из России, причастных к проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины
Об этом говорится в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии.
Решение о внесении более 30 человек в санкционный список Швейцарии принял Федеральный департамент по вопросам экономики, образования и исследований (EAER) Ги Пармелен. Сегодня швейцарский список санкций соответствует списку Европейского Союза.
"12 октября EAER внес изменения в Приложение 8 к Указу о мерах, связанных с ситуацией в Украине: еще 30 человек подпадают под экономические санкции и запрет на въезд, а еще семь организаций подпадают под экономические санкции", - написали в пресс-релизе .
Отмечают, что в санкционный список попали преимущественно люди, причастные к "референдумам", организованным Россией на временно оккупированных территориях Украины в конце сентября 2022 года. Теперь их активы в Швейцарии заморозят.
Также EAER внес определенные изменения в этот указ. Теперь к временно оккупированным Херсонской и Запорожской областям будут применены такие же ограничения, что и к временно оккупированным Донецкой и Луганской областям. Эти изменения вступят в силу в 18.00 12 октября.
- 30 сентября Владимир Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы.
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