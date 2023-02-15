Швейцария начала производство по конфискации активов Януковича

Об этом говорится на сайте федерального совета.

Отмечается, что этим решением Швейцария планирует поддержать Украину, однако оно не связано с санкциями против России, принятыми в 2022 году, поскольку активы экс-президента были заморожены еще в 2014 году после Революции достоинства.

"Целью производства является конфискация активов политически известных лиц и их сообщников, имеющих незаконное происхождение", – говорится в сообщении.

Общая сумма активов Януковича составила 130 млн франков. Активы будут оставаться замороженными до окончательного решения по конфискации. Отмечается, что конфискованное имущество и активы будут возвращены Украине.

После отстранения Виктора Януковича от должности президента Украины в 2014 году, федеральный совет приказал заморозить в Швейцарии активы самого экс-президента и его приспешников. В последующие месяцы Украина возбудила уголовное производство по конфискации этих замороженных активов в Швейцарии, подав несколько писем-прошений о взаимной помощи швейцарским властям.

Отмечается, что несмотря на это с момента возбуждения уголовного производства украинская власть столкнулась с трудностями в конфискации активов. Решение о конфискации до сих пор не было вынесено, помешало этому и начало полномасштабного вторжения.

"Учитывая вышесказанное, федеральный совет считает, что начало процедуры конфискации теперь возможно и целесообразно", - говорится в заявлении.