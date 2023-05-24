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Швейцария может вывести из эксплуатации 25 танков Leopard 2 для последующей перепродажи

24 мая, 2023 среда
15:48
Мир

Федеральный совет Швейцарии поддержал вывод из эксплуатации 25 основных боевых танков Leopard 2 для последующей перепродажи их немецкому концерну Rheinmetall

Об этом пишет Swissinfo.

Компетентная комиссия Национального совета предлагает снять с эксплуатации эти списанные танки и, таким образом, дать возможность продать их обратно немецкому производителю. Нацсовет примет решение первым советом на предстоящей летней сессии.

В Швейцарии хранится 96 списанных танков Leopard 2. Армия нуждается в 71 из 96 танков. Комиссия по политике безопасности Национального совета (SIK-N) просит большую палату вывести из строя 25 танков, которые можно было бы продать.

  • Парламентский комитет в Швейцарии рекомендовал разрешить реэкспорт оружия. Страна получала запросы от Испании, Дании и Германии по поводу реэкспорта военных материалов швейцарского производства в Украину. Однако эти запросы были отклонены из-за политики нейтралитета Швейцарии. В то же время, страна поддержала санкции ЕС и неоднократно призывала к выводу российских войск из Украины.
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