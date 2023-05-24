Об этом пишет Swissinfo.

Компетентная комиссия Национального совета предлагает снять с эксплуатации эти списанные танки и, таким образом, дать возможность продать их обратно немецкому производителю. Нацсовет примет решение первым советом на предстоящей летней сессии.

В Швейцарии хранится 96 списанных танков Leopard 2. Армия нуждается в 71 из 96 танков. Комиссия по политике безопасности Национального совета (SIK-N) просит большую палату вывести из строя 25 танков, которые можно было бы продать.