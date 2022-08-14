Швейцария может присоединиться к плану ЕС по сокращению использования газа, - Reuters

Об этом сообщают в Reuters.

"Ситуация серьезная", - сказал Соммаруга, добавив, что призыв швейцарской комиссии по электроснабжению к домохозяйствам запастись свечами на случай отключения электроэнергии этой зимой стал "тревожным звонком для всех".

В конце июня швейцарское правительство изложило планы по устранению возможной нехватки природного газа этой зимой и заявило, что может прибегнуть к нормированию, если другие меры окажутся недостаточными.

Швейцария, не имеющая выхода к морю, получает газ через соседние страны ЕС, и газ составляет около 15% общего потребления энергии.

По данным правительства, около 42% газа используется для отопления жилых помещений, а остальные – в промышленности, сфере услуг и транспорте.

На вопрос, должна ли Швейцария соблюдать соглашение ЕС, которое требует от всех стран блока добровольно сократить потребление газа на 15% этой зимой, Соммаруга ответила: "Это, безусловно, имеет смысл. Федеральный совет примет решение".

Она также сказала, что правительство начнет кампанию в этом направлении в ближайшие недели и что она будет настаивать на уменьшении отопления в общественных зданиях.

5 августа Совет ЕС принял план сокращения спроса на газ на 15% этой зимой. Такое решение было принято, чтобы подготовиться к возможным сбоям в поставке газа из России, которая постоянно использует энергоносители как оружие.

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