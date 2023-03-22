Об этом говорится в официальном пресс-релизе .

"Большинство членов Комитета считают, что Украина нуждается в значительной финансовой поддержке, в том числе для гуманитарной помощи, защиты гражданского населения, разминирования, развития мира и укрепления гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В то же время некоторые члены Комитета считают, что многие вопросы, касающиеся восстановления Украины и международного сотрудничества, еще нуждаются в уточнении. Этот процесс продолжается, поэтому определять вклад на этом этапе нецелесообразно.