Швейцария может передать Украине $540 млн на разминирование и восстановление гражданской инфраструктуры
Комитет по внешней политике Национального совета Швейцарии подаст в парламент предложение передать Украине 5 млрд швейцарских франков (около $540 млн)
Об этом говорится в официальном пресс-релизе .
"Большинство членов Комитета считают, что Украина нуждается в значительной финансовой поддержке, в том числе для гуманитарной помощи, защиты гражданского населения, разминирования, развития мира и укрепления гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В то же время некоторые члены Комитета считают, что многие вопросы, касающиеся восстановления Украины и международного сотрудничества, еще нуждаются в уточнении. Этот процесс продолжается, поэтому определять вклад на этом этапе нецелесообразно.
- В начале марта сообщалось, что в парламенте Швейцарии ведутся дискуссии по вопросу целесообразности отмены запрета на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.12
Покупка 38.12Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное