Об этом в четверг объявил командующий Нацгвардией США Дэн Хокансон, сообщает AP.

Хокансон отметил, что американская сторона ведет переговоры со Швейцарией, а также Финляндией и Швецией для усиления партнерства в сфере безопасности с США.

Он уточнил, что Финляндия и Швеция, уже отказавшиеся от нейтралитета ради вступления в НАТО, "в настоящее время ведут переговоры о партнерстве", а Швейцария "в настоящее время пересматривает отношения, которые другие страны имеют с Национальной гвардией, и оценивает возможность такой программы в будущем".

Программа государственного партнерства Национальной гвардии США является важным инструментом, посредством которого американские войска выстраивают отношения с иностранными военными, проводя регулярные тренировки и образовательные обмены с молодыми офицерами.

Она предусматривает налаживание партнерских отношений между подразделениями Национальной гвардии США и принимающими странами. Это может помочь иностранным военным лучше планировать свои операции в соответствии с западной доктриной.

Программа партнерства Нацгвардии США началась 30 лет назад после распада Советского Союза. Украина одна из первых присоединилась к программе в партнерстве с Национальной гвардией Калифорнии.

С первых дней российского полномасштабного вторжения украинские Военно-воздушные силы обратились за поддержкой партнеров из Национальной гвардии Калифорнии, с которыми они проходили подготовку, отмечает AP.