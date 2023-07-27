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Швейцария может отказаться от нейтралитета и присоединиться к программе безопасности США

27 июля, 2023 четверг
18:47
Мир

Швейцария рассматривает возможность отказаться от политики нейтралитета в Европе и присоединиться к программе партнерства по безопасности Национальной гвардии США на фоне полномасштабного вторжения России в Украину

Об этом в четверг объявил командующий Нацгвардией США Дэн Хокансон, сообщает AP.

Хокансон отметил, что американская сторона ведет переговоры со Швейцарией, а также Финляндией и Швецией для усиления партнерства в сфере безопасности с США.

Он уточнил, что Финляндия и Швеция, уже отказавшиеся от нейтралитета ради вступления в НАТО, "в настоящее время ведут переговоры о партнерстве", а Швейцария "в настоящее время пересматривает отношения, которые другие страны имеют с Национальной гвардией, и оценивает возможность такой программы в будущем".

Программа государственного партнерства Национальной гвардии США является важным инструментом, посредством которого американские войска выстраивают отношения с иностранными военными, проводя регулярные тренировки и образовательные обмены с молодыми офицерами.

Она предусматривает налаживание партнерских отношений между подразделениями Национальной гвардии США и принимающими странами. Это может помочь иностранным военным лучше планировать свои операции в соответствии с западной доктриной.

Программа партнерства Нацгвардии США началась 30 лет назад после распада Советского Союза. Украина одна из первых присоединилась к программе в партнерстве с Национальной гвардией Калифорнии.

С первых дней российского полномасштабного вторжения украинские Военно-воздушные силы обратились за поддержкой партнеров из Национальной гвардии Калифорнии, с которыми они проходили подготовку, отмечает AP.

  • Парламентский комитет в Швейцарии 12 мая рекомендовал разрешить реэкспорт военной техники и оружия. Однако 1 июня парламент Швейцарии проголосовал против закона, позволяющего третьим странам передавать в Украину оружие, произведенное в Швейцарии.
  • Несмотря на отказ помогать оружием, Швейцария оказывает Украине другую поддержку, в частности передает технику для гуманитарного разминирования и обучает специалистов.
  • 7 июля стало известно, что Швейцария присоединилась к проекту противовоздушной обороны Евросоюза Sky Shield ("Небесный щит"), в котором уже участвуют 15 стран.
Швейцария
Война с Россией
США
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