Швейцария изменила правила предоставления социальной помощи украинским беженцам

Об этом пишет Switzerland Times и swissinfo.ch.

По данным изданий, из Украины в Швейцарию прибыли около 60 тысяч человек. В стране они получили статус защиты S. В течение первых шести месяцев полномасштабной войны действовали специальные предписания по получению социальной помощи. Наличие банковских активов, драгоценностей и автомобиля не учитывалось. Это правило отличалось от того, как принимали беженцев из других стран.

"Мы заметили определенное количество общественной критики относительно разного отношения к людям, которых временно приняли и нуждающимся в защите", — сказала Габи Шоллези, генеральный секретарь местной конференции социальных директоров.

В четверг, 11 августа, власти решили ужесточить правила получения социальной помощи для украинских беженцев. Согласно изменениям, если люди со статусом S снимают деньги с банковских счетов или других активов в Украине, то они причисляются к доходу. То есть люди будут получать меньшее социальное пособие.

Доходы, получаемые в Швейцарии, также должны быть подсчитаны. Это существенно увеличивает барьеры для получения социальной помощи. Но это позволит сохранить принцип юридического равенства по отношению к другим получателям социальной помощи.

Единственным исключением является автомобиль, поскольку он нужен, чтобы вернуться домой. Однако эта рекомендация будет действовать до конца года. Осенью должны быть обнародованы новые рекомендации по обращению с транспортными средствами и другими активами, такими как ювелирные изделия.

По состоянию на 5 июня в Швейцарии около 24 тыс. человек заявили , что готовы предоставить жилье для вынужденно перемещенных людей из Украины.

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