Швейцария - Испания: где и когда смотреть матч Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В 1/8 финала Швейцария в драматичном матче победила Францию в серии пенальти, а Испания выиграла у Хорватии в дополнительное время.



Победитель сегодняшнего матча в полуфинале встретится со сборной, которая выиграет во встрече Бельгия - Италия.



Евро-2020



четвертьфинал



2 июля



Швейцария - Испания



Санкт-Петербург, стадион "Газпром-Арена"



Начало в 19:00



Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"





Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу

Напомним, 29 июня в другом матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии победила Германию - 2:0 .

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