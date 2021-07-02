Швейцария - Испания: где и когда смотреть матч Евро-2020
Сегодня, 2 июля, в четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии сыграет против Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/8 финала Швейцария в драматичном матче победила Францию в серии пенальти, а Испания выиграла у Хорватии в дополнительное время.
Победитель сегодняшнего матча в полуфинале встретится со сборной, которая выиграет во встрече Бельгия - Италия.
Евро-2020
четвертьфинал
2 июля
Швейцария - Испания
Санкт-Петербург, стадион "Газпром-Арена"
Начало в 19:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Во вторник, 29 июня, сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу
- Напомним, 29 июня в другом матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Англии победила Германию - 2:0 .
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