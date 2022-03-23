Швейцария готова предоставить украинским беженцам спецстатус, чтобы обойти бюрократические процедуры

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SwissInfo.



Предоставление спецстатуса позволяет сократить бюрократические процедуры для беженцев. Его страна разработала в середине 90-х годов во время войн на Балканах. Однако его еще не применяли, поскольку когда окончательно одобрили, когда потребности в применении такого механизма уже не было.



Предполагается, что статус S может распространяться на украинцев и членов семей, а также граждан третьих стран, которые до начала полномасштабной войны имели постоянный вид на проживание в Украине. Он не может предоставляться тем, кто уже получил убежище в ЕС.



Спецстатус дает право на проживание в Швейцарии на год с возможностью продлить его, пока будет продолжаться война. Он также позволяет трудоустроиться и устроить детей в школу. Кроме того, планируется, что беженцы из Украины с таким статусом смогут получать 1600 долларов ежемесячно.



Кроме того, швейцарское правительство расширило возможности такого статуса и позволило его получателям путешествовать свободно по странам Шенгенской зоны.



С начала полномасштабного вторжения России в Украину 11 тысяч украинцев зарегистрировались в Швейцарии как беженцы. По заявлению чиновников, государство готово принять до 60 тыс. человек, хотя прогнозируют, что поток беженцев из Украины увеличится до 300 тыс. человек.

Напомним, Швейцария создает специальную комиссию по расследованию военных преступлений РФ в Украине.



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