Швейцария договорилась с Италией по поставкам газа
Министр экологии и энергетики Швейцарии Альберт Рести подписал с итальянскими коллегами два соглашения по энергоснабжению и трансграничные железнодорожные перевозки между странами
Об этом сообщает Swiss Info.
Стало известно, что заключенные соглашения помогут обеспечить поставку газа в Швейцарию в случае перебоев поставок через Германию.
Отмечается, что Рести и министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Пичетто Фраттин подписали меморандум о взаимопонимании безопасности поставок газа. Документ гарантирует выполнение коммерческого соглашения между швейцарской платформой энергоснабжения OpenEP и итальянской ENI.
Подписанное соглашение позволит Швейцарии импортировать газ через итальянскую ENI в случае, если его поставки из Германии будут прерваны.
Как известно, Швейцария не имеет собственных крупных газовых хранилищ в пределах нацграниц, из-за чего зависит от других стран, в частности от ФРГ, однако не имеет юридических гарантий получения газа в случае его дефицита.
Также добавляется, что с другим итальянским министром – главой министерства транспорта Италии Маттео Сальвини – Рести подписал соглашение об усилении трансграничного железнодорожного транспорта, что приведет к развитию железнодорожной инфраструктуры между двумя странами к 2035 году.
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