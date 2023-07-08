Швейцария договорилась с Италией по поставкам газа

Об этом сообщает Swiss Info.

Стало известно, что заключенные соглашения помогут обеспечить поставку газа в Швейцарию в случае перебоев поставок через Германию.

Отмечается, что Рести и министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Пичетто Фраттин подписали меморандум о взаимопонимании безопасности поставок газа. Документ гарантирует выполнение коммерческого соглашения между швейцарской платформой энергоснабжения OpenEP и итальянской ENI.

Подписанное соглашение позволит Швейцарии импортировать газ через итальянскую ENI в случае, если его поставки из Германии будут прерваны.

Как известно, Швейцария не имеет собственных крупных газовых хранилищ в пределах нацграниц, из-за чего зависит от других стран, в частности от ФРГ, однако не имеет юридических гарантий получения газа в случае его дефицита.

Также добавляется, что с другим итальянским министром – главой министерства транспорта Италии Маттео Сальвини – Рести подписал соглашение об усилении трансграничного железнодорожного транспорта, что приведет к развитию железнодорожной инфраструктуры между двумя странами к 2035 году.