Швейцария блокирует поставки Украине определенных типов вооружения из Испании, - министр обороны Роблес

Об этом сообщает Europa Press.

После выступления перед испанскими послами, Роблес сообщила о предоставлении Украине военной помощи и подчеркнула, что Испания будет продолжать делать это и в будущем. Таким образом, страна поддерживает законную оборону Украины против "несправедливой, незаконной и жестокой" полномасштабной войны, которую развязала Россия.

Также министр обороны прокомментировала не предоставление Швейцарией разрешения на передачу Украине определенных военных материалов собственного производства.

"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для материала нам нужно определенное разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не предоставляет", - сказала Роблес.

Она добавила, что испанское минобороны обратится за помощью в посольство страны с просьбой о помощи в получении этого разрешения.

Кроме того, глава минобороны Испании напомнила, что ее страна помогает Украине с начала полномасштабного вторжения России. Она подчеркнула, что Испания будет продолжать это делать, в частности, она будет принимать беженцев, лечить раненых и обучать военнослужащих.

Роблес также отметила военное усиление миссий НАТО по сдерживанию на восточном фланге Североатлантического союза. Она отметила приверженность Испании коллективной обороне.

"Любое минимальное нападение на страну НАТО активирует статью 5 и страны будут действовать в защиту мира", - отметила Роблес.

13 декабря 2022 стало известно, что Испания передаст Украине более 160 единиц оборудования для восстановления электросети после российских ракетных ударов.