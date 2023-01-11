Швейцария блокирует поставки Украине определенных типов вооружения из Испании, - министр обороны Роблес
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария не дает разрешения на поставку для Украины определенных типов вооружения, требующих одобрения от страны-производителя для возможности их реэкспортирования
Об этом сообщает Europa Press.
После выступления перед испанскими послами, Роблес сообщила о предоставлении Украине военной помощи и подчеркнула, что Испания будет продолжать делать это и в будущем. Таким образом, страна поддерживает законную оборону Украины против "несправедливой, незаконной и жестокой" полномасштабной войны, которую развязала Россия.
Также министр обороны прокомментировала не предоставление Швейцарией разрешения на передачу Украине определенных военных материалов собственного производства.
"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для материала нам нужно определенное разрешение от Швейцарии, которое она нам пока не предоставляет", - сказала Роблес.
Она добавила, что испанское минобороны обратится за помощью в посольство страны с просьбой о помощи в получении этого разрешения.
Кроме того, глава минобороны Испании напомнила, что ее страна помогает Украине с начала полномасштабного вторжения России. Она подчеркнула, что Испания будет продолжать это делать, в частности, она будет принимать беженцев, лечить раненых и обучать военнослужащих.
Роблес также отметила военное усиление миссий НАТО по сдерживанию на восточном фланге Североатлантического союза. Она отметила приверженность Испании коллективной обороне.
"Любое минимальное нападение на страну НАТО активирует статью 5 и страны будут действовать в защиту мира", - отметила Роблес.
- 13 декабря 2022 стало известно, что Испания передаст Украине более 160 единиц оборудования для восстановления электросети после российских ракетных ударов.
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