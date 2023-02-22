Швеция заявила о серьезной угрозе ее безопасности со стороны России
Служба безопасности Швеции считает Россию серьезной угрозой безопасности страны. Там отметили, что действия путинского режима – непредсказуемы
Об этом пишет Reuters .
Россия представляет серьезную угрозу безопасности Швеции и становится все более агрессивной в своих действиях, заявила в среду полиция безопасности Швеции.
"В настоящее время Россия является самой большой угрозой (для Швеции). Действия режима непредсказуемы, и он склонен идти на большие риски", - заявили в Службе безопасности.
Там отметили, что война в Украине кардинально изменила ситуацию с безопасностью.
"Россия считает Швецию частью Европы, НАТО и коллективного Запада, и это усугубляет угрозу для Швеции", - заявил на пресс-конференции руководитель контрразведки Даниэль Стэнлинг.
- 18 мая 2022 г. Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО.
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