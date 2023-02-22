Швеция заявила о серьезной угрозе ее безопасности со стороны России

Об этом пишет Reuters .

Россия представляет серьезную угрозу безопасности Швеции и становится все более агрессивной в своих действиях, заявила в среду полиция безопасности Швеции.

"В настоящее время Россия является самой большой угрозой (для Швеции). Действия режима непредсказуемы, и он склонен идти на большие риски", - заявили в Службе безопасности.

Там отметили, что война в Украине кардинально изменила ситуацию с безопасностью.

"Россия считает Швецию частью Европы, НАТО и коллективного Запада, и это усугубляет угрозу для Швеции", - заявил на пресс-конференции руководитель контрразведки Даниэль Стэнлинг.