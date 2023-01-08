Швеция заявила, что Турция выдвигает слишком много условий для вступления в НАТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна не может выполнить все условия, выдвигаемые Турцией для вступления в НАТО
Об этом сообщает Reuters .
"Турция подтверждает, что мы сделали все, что мы обещали, но также в Анкаре говорят, что хотят то, чего мы не можем или не хотим им дать", – сказал премьер-министр Ульф Кристерссон на конференции оборонных аналитических центров в Швеции .
Несмотря на это, Швеция уверена, что Турция одобрит ее заявку на вступление в НАТО.
Reuters напоминает, что Финляндия и Швеция в 2022 году подписали трехстороннее соглашение с Турцией, направленное на преодоление возражений Анкары по поводу членства стран в НАТО.
В мае государства подали заявку на вступление в НАТО в ответ на вторжение России в Украину, но Турция отвергла и обвинила страны в сокрытии боевиков, в том числе из запрещенной Рабочей партии Курдистана.
- Турция заявила, что Швеция и Финляндия еще недостаточно сделали в рамках соглашения с НАТО.
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