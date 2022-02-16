Швеция заявила, что не будет подавать заявление на членство в НАТО
Правительство Швеции официально заявило об отказе от намерения подавать заявку на членство в НАТО
Об этом говорится в заявлении шведского правительства.
"Право на выбор собственной политики безопасности имеет центральное значение для нашей безопасности. Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Наша политика безопасности остается неизменной", - сказала глава МИД Швеции Анн Линде.
По словам чиновницы, ситуация безопасности в европейском регионе остается напряженной.
"Все больше наблюдается конфронтационная риторика и военные действия России, как видимые, так и тайные. Усиленное российское военное присутствие у границ Украины и требования России по гарантиям безопасности угрожают сути европейского порядка безопасности", - подчеркнула Линде.
"Украина, как и Швеция, имеет право делать свой собственный выбор политики безопасности. Россия не имеет права диктовать его Украине посредством угроз и насилия", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.98
Покупка 27.98Продажа 28.35
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.28
- Актуальное
- Важное