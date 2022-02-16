Швеция заявила, что не будет подавать заявление на членство в НАТО

Об этом говорится в заявлении шведского правительства.



"Право на выбор собственной политики безопасности имеет центральное значение для нашей безопасности. Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Наша политика безопасности остается неизменной", - сказала глава МИД Швеции Анн Линде.



По словам чиновницы, ситуация безопасности в европейском регионе остается напряженной.



"Все больше наблюдается конфронтационная риторика и военные действия России, как видимые, так и тайные. Усиленное российское военное присутствие у границ Украины и требования России по гарантиям безопасности угрожают сути европейского порядка безопасности", - подчеркнула Линде.



"Украина, как и Швеция, имеет право делать свой собственный выбор политики безопасности. Россия не имеет права диктовать его Украине посредством угроз и насилия", - говорится в сообщении.

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