Швеция заявила, что готова к возможной реакции России на вступление в НАТО

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Если Швеция решит стремиться к членству в НАТО, есть риск реакции со стороны России. Позвольте сказать, что в таком случае мы готовы иметь дело с любым обратным ответом", - сказал Петер Гульквист.

Министр иностранных дел Анн Линде считает, что присоединение Швеции к НАТО будет иметь стабилизирующий эффект и принесет пользу всем государствам Балтийского моря.

"Членство Швеции в НАТО повысит порог для военных конфликтов и, таким образом, будет иметь эффект предотвращения конфликта в Северной Европе", – считает Линде.

Напомним, 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что решение о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшие недели .

15 апреля министр по европейским делам Финляндии Тютти Туппурайнен заявила , что весьма вероятно, что Финляндия вступит в НАТО.

20 апреля парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО.

В апреле шведские СМИ сообщили , что Стокгольм в июне подаст заявку на вступление в НАТО.

28 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО пройдет быстро.

12 мая Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО

СМИ сообщили, что страны могут подать заявки 15 мая