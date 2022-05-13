Швеция заявила, что готова к возможной реакции России на вступление в НАТО
Министр обороны Петер Гульквист заявил, что Швеция готова к реакции РФ на интеграцию страны в НАТО
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Если Швеция решит стремиться к членству в НАТО, есть риск реакции со стороны России. Позвольте сказать, что в таком случае мы готовы иметь дело с любым обратным ответом", - сказал Петер Гульквист.
Министр иностранных дел Анн Линде считает, что присоединение Швеции к НАТО будет иметь стабилизирующий эффект и принесет пользу всем государствам Балтийского моря.
"Членство Швеции в НАТО повысит порог для военных конфликтов и, таким образом, будет иметь эффект предотвращения конфликта в Северной Европе", – считает Линде.
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