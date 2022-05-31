Швеция запретит добычу нефти, газа и угля с июля
Парламент Швеции одобрил запрет на добычу угля, нефти и природного газа
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на сайт парламента .
Решение означает запрет на добычу угля, лигнита, сырой нефти, сланцевой нефти и природного газа.
Больше не будут выдаваться разрешения на добычу. Эти поправки в Экологический кодекс начинают действовать с 1 июля 2022 года.
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