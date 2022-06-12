Швеция запретила упаковочному гиганту Tetra Pak экспорт в РФ, - Dagens Nyheter

Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.



Известно, что экспорт в Россию картона, бумаги и краски запрещен в рамках пятого пакета санкций ЕС, принятого 8 апреля.

Две недели назад Tetra Pak обратилась к властям Швеции с просьбой разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений.



Производитель, который, по его данным, производит семь из десяти упаковок молока и соков, продаваемых в России, просил сделать исключение, чтобы иметь возможность оказывать детям "гуманитарную помощь в виде пищевых продуктов". Кроме того, Tetra Pak в своем обращении предполагала, что прекращение экспорта может иметь не те последствия, на которые рассчитывают западные страны – Россия получит "доступ к технологиям, которых она сейчас не имеет".



Однако совет не согласился с компанией и в разрешении отказал.

"То, что заявила компания Tetra Pak, и изучение дела в целом не показывает с достаточной силой, что экспорт и доставка необходимы по гуманитарным причинам", – говорится в ответе.

11 июня Институт международных финансов опубликовал доклад, где отмечается, что экономика России откатится на 15 лет назад из-за санкций. При этом в 2023 году она упадет еще на 3 процента. Таким образом, результат 30-летних инвестиций в российскую экономику будет нивелирован.

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