Швеция запретила упаковочному гиганту Tetra Pak экспорт в РФ, - Dagens Nyheter
Национальный совет по вопросам торговли Швеции не разрешил упаковочному гиганту Tetra Pak ввозить в Россию необходимую для производства продукцию
Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.
Известно, что экспорт в Россию картона, бумаги и краски запрещен в рамках пятого пакета санкций ЕС, принятого 8 апреля.
Две недели назад Tetra Pak обратилась к властям Швеции с просьбой разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений.
Производитель, который, по его данным, производит семь из десяти упаковок молока и соков, продаваемых в России, просил сделать исключение, чтобы иметь возможность оказывать детям "гуманитарную помощь в виде пищевых продуктов". Кроме того, Tetra Pak в своем обращении предполагала, что прекращение экспорта может иметь не те последствия, на которые рассчитывают западные страны – Россия получит "доступ к технологиям, которых она сейчас не имеет".
Однако совет не согласился с компанией и в разрешении отказал.
"То, что заявила компания Tetra Pak, и изучение дела в целом не показывает с достаточной силой, что экспорт и доставка необходимы по гуманитарным причинам", – говорится в ответе.
- 11 июня Институт международных финансов опубликовал доклад, где отмечается, что экономика России откатится на 15 лет назад из-за санкций. При этом в 2023 году она упадет еще на 3 процента. Таким образом, результат 30-летних инвестиций в российскую экономику будет нивелирован.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное