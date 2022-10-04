Швеция закрыла район Балтийского моря вокруг утечки газа из трубопровода
Шведский прокурор приказал закрыть этот район Балтийского моря, поскольку проводит предварительное расследование "подозрения в грубом саботаже"
Об этом сообщило издание Associated Press .
"Я понимаю большой общественный интерес, но мы находимся в начале предварительного расследования, и поэтому я не могу вдаваться в подробности о том, какие следственные меры мы принимаем", - сказал прокурор Матс Люнгквист, который очевиден за расследование утечек из трубопроводов в Балтийском море.
Кроме того, шведская береговая охрана заявила, что кораблям, водолазам, рыболовным судам и подводным аппаратам, среди прочего, запрещено приближаться в радиусе 9,3 километра (5,8 мили) к двум истокам у берегов Швеции.
- В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления .
- 27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
- 27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .
- На маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.
- НАТО после нескольких утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.
- Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.
- Позже, 30 сентября, Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".
- Напомним: 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении истечения газа.
- Власти Дании заявили в воскресенье, 2 октября, что в газопроводе "Северный поток - 1" прекратилась утечка через день после того, как официальные лица заявили, что в "Северном потоке - 2" также перестал вытекать газ.
- 3 октября береговая охрана Швеции зафиксировала возобновление утечек газа из поврежденного в районе Балтийского моря российского газопровода "Северный поток - 2".
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