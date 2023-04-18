Швеция заказала у Финляндии несколько сотен БТР нового поколения
Министерство обороны Швеции заключило контракт с финской компанией-производителем оружия Patria о поставках "значительного количества" бронетранспортеров нового поколения Pansarterrängbil 300
Об этом сообщает EDR.
Совершенное соглашение предусматривает поставки 20 БТР уже в мае, а еще несколько сотен будут поставлены впоследствии. Стоимость каждого из них составляет 970 тысяч евро.
"Это будет надежная, легкая в управлении машина с низкими затратами на техническое обслуживание. Это создает возможности для сотрудничества в области производства, обслуживания, дальнейшего развития и совместного использования или того, что мы называем оперативной совместимостью", - отмечают в Минобороны.
- Напомним, в Швеции 17 апреля начинаются военные учения Aurora 23, в которых примут участие армия, военно-морской флот, авиация и национальная гвардия совместно с международными партнерами. Среди участников – Украина.
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