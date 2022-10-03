Швеция зафиксировала новую утечку газа из "Северного потока - 2"

Об этом сообщило официальное ведомство Швеции.

В то время как большая утечка газа из "Северного потока - 1", как и предполагалось, завершилась еще в воскресенье, из "Северного потока - 2" топливо продолжило вытекать и в понедельник, образовав пятно диаметром в 30 метров на поверхности моря.

Береговая охрана Швеции отмечает, что пока они не могут объяснить, почему утечка газа прекратилась быстрее в датском участке моря. Для кораблей, плавающих в акватории, были объявлены предупреждения.

В ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления .

27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .

На маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.

НАТО после нескольких утечек на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обещает решительный ответ в случае умышленной атаки на критическую инфраструктуру членов Альянса.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Позже, 30 сентября, Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на "Северных потоках", а днем ранее назвал инциденты с газопроводами "международным терроризмом".

Напомним: 1 октября компания-оператор российского газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о стабилизации давления в трубе, что свидетельствует о прекращении утечки газа.

Власти Дании заявили в воскресенье, 2 октября, что в газопроводе "Северный поток - 1" прекратилась утечка через день после того, как официальные лица заявили, что в "Северном потоке - 2" также перестал вытекать газ.

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