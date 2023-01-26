Об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции.

"Ужесточение важной работы МАГАТЭ по поддержанию и повышению безопасности украинских атомных электростанций является неотложным делом", - заявил министр международного развития и внешней торговли Йохан Форсселл.

Отмечается, что повышение безопасности на атомных электростанциях и вокруг них положительно отразится на электроснабжении Украины.

"Наименьшее количество отключений электроэнергии будет означать, что украинский народ сможет лучше пережить и так суровую зиму", - добавила пресс-служба в сообщении.

В четверг, 26 января, в Одессу прибыла с визитом министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна. Правительство обещает передать три миллиона евро для обеспечения ядерной безопасности Украины.

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