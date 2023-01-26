Швеция выделит Украине 2 млн долларов на укрепление ядерной безопасности
Правительство Швеции выделяет почти 2 млн долларов для финансирования работы Международного агентства по атомной энергии "на укрепление ядерной безопасности Украины"
Об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции.
"Ужесточение важной работы МАГАТЭ по поддержанию и повышению безопасности украинских атомных электростанций является неотложным делом", - заявил министр международного развития и внешней торговли Йохан Форсселл.
Отмечается, что повышение безопасности на атомных электростанциях и вокруг них положительно отразится на электроснабжении Украины.
"Наименьшее количество отключений электроэнергии будет означать, что украинский народ сможет лучше пережить и так суровую зиму", - добавила пресс-служба в сообщении.
- В четверг, 26 января, в Одессу прибыла с визитом министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна. Правительство обещает передать три миллиона евро для обеспечения ядерной безопасности Украины.
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