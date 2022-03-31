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Швеция выделит около $1 млрд на содержание украинских беженцев

31 мартa, 2022 четверг
19:47

Королевство Швеция выделит около $1 млрд на содержание на своей территории украинских беженцев

Об этом сообщает шведское издание Svenska Dagbladet.

В четверг Правительство Королевства Швеции представило свой план по осуществлению так называемого "упорядоченного приема украинских беженцев".
Для этого власти собираются выделить из бюджета помощи развитию 10,5 млрд шведских крон (примерно $1 млрд). Выделенные средства пойдут на оплату жилья и другие расходы украинцев.

Сообщается, что цель нововведения побуждать как можно больше муниципалитетов взять на себя ответственность за беженцев.
Министр интеграции и миграции Андерс Игеман также заявил о намерении подготовить закон, который позволит миграционному совету Швеции обязывать местные власти обеспечивать жильем лиц, подпадающих под действие Директивы о массовых беженцах.

Шведские власти также планируют стимулировать украинцев устраиваться на работу. При этом отмечается, что увеличение выплат социальной помощи беженцам не будет предусмотрено.

Известно, что на 31 марта около 26 000 человек из Украины зарегистрировались в Швеции как беженцы.

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