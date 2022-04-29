Швеция выделила более $150 млн для усиления военной инфраструктуры на острове Готланд в Балтийском море
Правительство Швеции объявило о выделении до 1,6 млрд шведских крон (163 млн долларов) на укрепление своей военной инфраструктуры на острове Готланд в Балтийском море на фоне роста напряженности в отношениях с Россией
Об этом сообщает Reuters.
Средства будут направлены на расширение казарм и инфраструктуры на острове.
"Целью является возможность разместить гораздо больше призывников и сделать операции более эффективными", – заявил министр финансовых рынков Швеции Макс Эльгер.
В 2018 году Швеция восстановила Готландский полк и усилила оборону острова с помощью ракет класса "земля-воздух".
Готланд, самый большой остров Швеции, расположен примерно в 330 км к северу от российского Калининграда.
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- 29 апреля стало известно, что истребители НАТО, размещенные в Балтии и Черноморском регионе, "много раз" за последние четыре дня поднимались для перехвата российских самолетов рядом с воздушным пространством стран-членов.
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