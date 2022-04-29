Швеция выделила более $150 млн для усиления военной инфраструктуры на острове Готланд в Балтийском море

Об этом сообщает Reuters.



Средства будут направлены на расширение казарм и инфраструктуры на острове.



"Целью является возможность разместить гораздо больше призывников и сделать операции более эффективными", – заявил министр финансовых рынков Швеции Макс Эльгер.



В 2018 году Швеция восстановила Готландский полк и усилила оборону острова с помощью ракет класса "земля-воздух".



Готланд, самый большой остров Швеции, расположен примерно в 330 км к северу от российского Калининграда.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Риксдаге Швеции отметил, что российские пропагандисты уже обсуждают в эфирах государственного телевидения, как Россия оккупирует, в частности, Шведский остров Готланд и будет удерживать его под своим контролем десятилетиями.

29 апреля стало известно, что истребители НАТО, размещенные в Балтии и Черноморском регионе, "много раз" за последние четыре дня поднимались для перехвата российских самолетов рядом с воздушным пространством стран-членов.