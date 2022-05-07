Швеция вводит усиленный контроль границы из-за угрозы безопасности
Швеция вводит усиленный контроль границы на полгода – речь идет о дорогах, паромных терминалах, аэропортах и других пунктах въезда в страну.
Об этом сообщает Associated Press.
Ужесточенный контроль будет продолжаться с 11 мая по 11 ноября. Путешественники должны будут предъявлять паспорта в течение этого периода.
По словам министра юстиции Швеции Моргана Йоганссона, люди и товары обычно свободно перемещаются между 22 странами Европейского Союза и Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией – без пограничного контроля. Однако временный контроль разрешен из соображений безопасности и здоровья граждан. Его также ввел ряд других стран, в частности Германия, Австрия, Норвегия и Дания.
"Это также может помочь выявить потенциальных злоумышленников и таким образом предотвратить возможные террористические атаки", - говорит Йоганссон о введении контроля.
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1 мая Россия нарушила воздушное пространство Дании и Швеции, из-за чего МИД вызвал послов РФ.
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