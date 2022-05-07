Швеция вводит усиленный контроль границы из-за угрозы безопасности

Об этом сообщает Associated Press.

Ужесточенный контроль будет продолжаться с 11 мая по 11 ноября. Путешественники должны будут предъявлять паспорта в течение этого периода.

По словам министра юстиции Швеции Моргана Йоганссона, люди и товары обычно свободно перемещаются между 22 странами Европейского Союза и Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией – без пограничного контроля. Однако временный контроль разрешен из соображений безопасности и здоровья граждан. Его также ввел ряд других стран, в частности Германия, Австрия, Норвегия и Дания.

"Это также может помочь выявить потенциальных злоумышленников и таким образом предотвратить возможные террористические атаки", - говорит Йоганссон о введении контроля.

1 мая Россия нарушила воздушное пространство Дании и Швеции, из-за чего МИД вызвал послов РФ.

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