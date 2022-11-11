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Швеция вслед за Финляндией объявила о нежелании размещать у себя ядерное оружие после вступления в НАТО

11 ноября, 2022 пятница
17:48
Мир НАТО

Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО

Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем, передает Møre .

Министр отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Североатлантического союза. При этом он заявил, что страна не будет размещать на своей территории ядерное оружие.

16 ноября парламент Швеции должен провести голосование за изменения в конституцию страны, которые позволят усилить антитеррористические законы, являющиеся ключевым требованием Турции для одобрения заявки Стокгольма на членство в НАТО.

  • 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
  • 7 ноября президент Финляндии Саули Ниинисте заявил , что его страна после вступления в НАТО не будет размещать на своей территории ядерное оружие.

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