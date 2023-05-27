Швеция все еще надеется вступить в НАТО до июльского саммита Альянса, - МИД
Швеция надеется стать членом Североатлантического альянса до июльского саммита организации, который пройдет в Вильнюсе
Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром, передает Reuters .
"Не будет никакого плана Б или чего-либо подобного. План Б — это план А: это полноправное членство в НАТО и именно для этого я и правительство будем работать до Вильнюса", - сказал Бильстром.
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по Европе Дерек Хоган выразил аналогичную надежду.
"Мы провели широкие разговоры с турецким правительством по поводу четкого убеждения союзников, в том числе нашего, в том, что Швеция готова к членству сейчас. Мы с нетерпением ждем, что Турция и Венгрия ратифицируют протоколы о вступлении Швеции очень скоро, до саммита в Вильнюсе" , – сказал Хоган.
При этом он отметил, что союзники будут обсуждать это с новыми властями Турции после второго тура президентских выборов.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN International заявил, что Турция пока не готова к членству Швеции в НАТО.
Несмотря на это, Тобиас Бильстром выразил надежду, что парламент Турции начнет процесс ратификации.
"Турции пора начать процесс ратификации и выполнить свою часть соглашения", - сказал Бильстром.
Турция обвиняет Швецию в укрывательстве лиц, которых считает участниками террористических групп, и объясняет этим задержку ратификации вступления Швеции в НАТО. Венгрия объясняет промедление с ратификацией шведской заявки тем, что Швеция критиковала политику венгерского правительства в вопросах демократии и верховенства права.
Швеция и Финляндия выразили намерения вступить в НАТО после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года.
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