Швеция в обмен на членство в НАТО поможет Турции со вступлением в ЕС

Об этом на брифинге в понедельник заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда".

Столтенберг, участвовавший в трехсторонней встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и шведским премьером Ульфом Кристерссоном, объявил о решении Анкары "быстрее" ратифицировать протокол о вступлении Швеции.

"На что сегодня согласилась Швеция как член ЕС, - это активно поддерживать усилия Турции по возрождению процесса вступления в ЕС и помочь в модернизации таможенного союза Турции и ЕС и визовую либерализацию", - добавил генсек Альянса.

Он подчеркнул, что НАТО не причастна к отношениям Турции и Евросоюза, но Швеция как член ЕС может им способствовать, и он приветствует договоренность между обоими государствами.

Отметим, что в заявлении для СМИ по итогам трехсторонней встречи также указано, что Швеция и Турция договорились усилить экономическое сотрудничество через Совместный шведско-турецкий комитет по экономике и торговле и максимизировать возможности для увеличения двусторонней торговли и инвестиций.

Перед этим генеральный секретарь НАТО заявил, что Турция согласилась одобрить вступление Швеции в Североатлантический альянс "быстрее". Таким образом, Швеция должна вскоре стать 32-м членом НАТО.