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Швеция в июне подаст заявку на вступление в НАТО, - Svenska Dagbladet

13 апреля, 2022 среда
14:35
Мир

Швеция планирует подать заявку на членство в НАТО на саммите Альянса, который состоится в конце июня

Об этом сообщает Европейская правда .

По информации авторитетного шведского издания Svenska Dagbladet , премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон уже приняла решение о вступлении страны в НАТО. Источники в провластной партии утверждают, что правительство планирует подать заявку на присоединение к Альянсу на саммите НАТО, который пройдет 29-30 июня в Мадриде (Испания).

Другая шведская газета Aftonbladet сообщила, что социал-демократы созывают на 24 мая специальное заседание руководства партии, на котором должно быть принято окончательное решение о поддержке членства в НАТО.

Сегодня Магдалена Андерссон на пресс-конференции с премьером Финляндии Санной Марин заявила, что ситуация с безопасностью после российского вторжения в Украину полностью изменилась и Швеции нужно решить, что делать в этой ситуации.

"Это очень важное время в истории. Теперь есть до и после 24 февраля. Безопасная ситуация полностью изменилась после российского вторжения в Украину. И теперь мы должны подумать, что лучше для Швеции и нашей безопасности в этой ситуации. Мы проводим дискуссию между партиями в шведском парламенте и внутри моей партии. Мы рассмотрим эту ситуацию очень серьезно и потом примем решение" - сказала Андерссон.

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русская агрессия
саммит НАТО
НАТО
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