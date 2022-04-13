Швеция в июне подаст заявку на вступление в НАТО, - Svenska Dagbladet

Об этом сообщает Европейская правда .

По информации авторитетного шведского издания Svenska Dagbladet , премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон уже приняла решение о вступлении страны в НАТО. Источники в провластной партии утверждают, что правительство планирует подать заявку на присоединение к Альянсу на саммите НАТО, который пройдет 29-30 июня в Мадриде (Испания).

Другая шведская газета Aftonbladet сообщила, что социал-демократы созывают на 24 мая специальное заседание руководства партии, на котором должно быть принято окончательное решение о поддержке членства в НАТО.

Сегодня Магдалена Андерссон на пресс-конференции с премьером Финляндии Санной Марин заявила, что ситуация с безопасностью после российского вторжения в Украину полностью изменилась и Швеции нужно решить, что делать в этой ситуации.

"Это очень важное время в истории. Теперь есть до и после 24 февраля. Безопасная ситуация полностью изменилась после российского вторжения в Украину. И теперь мы должны подумать, что лучше для Швеции и нашей безопасности в этой ситуации. Мы проводим дискуссию между партиями в шведском парламенте и внутри моей партии. Мы рассмотрим эту ситуацию очень серьезно и потом примем решение" - сказала Андерссон.

13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна может принять решение о вступлении в НАТО в ближайшие недели.

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